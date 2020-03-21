Владимир ГЕНИНСОН: «Главное – сохранить и возобновить УПЛ после карантина»

Экс-президент УПЛ – о приостановке чемпионата Украины

  • 21.03.2020 16:57
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Владимир ГЕНИНСОН: «Главное – сохранить и возобновить УПЛ после карантина»
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон поделился своим мнением по поводу того, что нужно делать нынешнему руководству лиги во время карантина:

«Главное - сохранить и возобновить чемпионат после окончания карантина. Сделать так, чтобы футболистов услышали, если они обращаются в УПЛ с какими-то жалобами или требованиями. Нужно помочь уладить эти конфликты, связаться с руководством клубов.

При наличии правильного менеджмента в УПЛ, нужно было опросить всех владельцев клубов, чем Украинская Премьер-лига может помочь. Сделают они это или нет – я не знаю. Знаю только, что президент УПЛ сейчас не в Украине, поэтому, скорее всего, это будет делать исполнительный директор».

Ранее сообщалось о том, что Генинсон может стать генеральным директором «Зари».

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Источник — ТК Футбол

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