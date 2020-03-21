Роджер ФЕДЕРЕР: «Уже давно никому не жму руку»

20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер рассказал о том, как ведет себя во время карантина:

«Я тоже сижу дома и давно никому не жму руку, а также часто мою руки, как и рекомендовано. Сейчас нам необходимо помогать друг другу и защищать старшее поколение, которое находится в зоне риска. Нужно держать дистанцию два метра и не здороваться за руку.

В нынешней ситуации нельзя игнорировать эти правила. Если мы окажемся в карантине, то будем вынуждены сидеть дома. Надеюсь, мы проявим сознательность».

Месяц назад Федерер перенес операцию на колене.