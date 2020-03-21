В воскресенье, 22 марта «Белшина» в первом туре чемпионата Беларуси дома примет «Минск». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Спорт 1».

В прошлом сезоне «Белшина» выиграла Первую лигу чемпионата Беларуси, а «Минск» финишировал десятым в Высшей лиге.

«Белшина» - «Минск». Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси.