Белшина – Минск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

Новичок чемпионата Беларуси принимает гостей из столицы

  • 21.03.2020 12:36
  • 56 просмотров
  • 0 комментариев
Белшина – Минск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© ФК Белшина

Для чемпионата Беларуси по футболу настал звездный час: в то время, как почти все спортивные соревнования в мире отменены из-за коронавируса, наши бесстрашные северные соседи продолжают играть в футбол, и даже со зрителями на трибунах. Поэтому, к белорусскому первенству приковано повышенное внимание.

Программу первого тура будет закрывать воскресный матч между «Белшиной» и «Минском», который начнется 22 марта в 15:00 по Киеву.

«Белшина» является новичком Высшей лиги чемпионата Беларуси: в прошлом сезоне команда Эдуарда Градобоева выиграла Первую лигу и заработала повышение в классе. Бывали у клуба из Бобруйска и куда более славные страницы в истории: в 1997 и 1999 годах «Белшина» выигрывала Кубок Беларуси, а в 2001 году сделала золотой дубль – чемпионат плюс кубок.

Есть в составе «Белшины» игрок, который должен быть знаком любителям украинского футбола со стажем. Речь идет о 33-летнем форварде Леониде Ковеле, который в 2007 году пошумел в составе львовских «Карпат»: 12 голов в 27 матчах. Интересно, что еще в прошлом сезоне Ковель защищал цвета предстоящего соперника «Белшины» - «Минска».

Столичный клуб в прошлом сезоне был середняком чемпионата Беларуси и финишировал на десятом месте в турнирной таблице, хотя от зоны переходных матчей оторвался всего на 6 очков. Главным достижением в истории клуба является победа в Кубке Белоруссии 2013 года.

Сейчас в составе команды Андрея Разина выступают сразу четыре легионера из Украины: Евгений Чаговец, Дмитрий Рыжук, Александр Васильев и Владислав Насибулин. Все они являются воспитанниками академий двух флагманов украинского футбола – «Динамо» и «Шахтера».

Известен украинским любителям футбола и капитан команды – 37-летний голкипер Сергей Веремко. В 2003-2005 годах он выступал в Украине за харьковские «Арсенал», «Гелиос» и ФК «Харьков», а в 2011 году защищал цвета «Севастополя».

Букмекеры фаворитом матча считают «Минск». Коэффициент на победу гостей – 2,35, на «Белшину» - 3,2. Вероятность ничьи – 3,1.

22 марта, воскресенье

«Белшина» – «Минск»
Бобруйск. Стадион «Спартак». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 0:1
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности