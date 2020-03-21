Для чемпионата Беларуси по футболу настал звездный час: в то время, как почти все спортивные соревнования в мире отменены из-за коронавируса, наши бесстрашные северные соседи продолжают играть в футбол, и даже со зрителями на трибунах. Поэтому, к белорусскому первенству приковано повышенное внимание.

Программу первого тура будет закрывать воскресный матч между «Белшиной» и «Минском», который начнется 22 марта в 15:00 по Киеву.

«Белшина» является новичком Высшей лиги чемпионата Беларуси: в прошлом сезоне команда Эдуарда Градобоева выиграла Первую лигу и заработала повышение в классе. Бывали у клуба из Бобруйска и куда более славные страницы в истории: в 1997 и 1999 годах «Белшина» выигрывала Кубок Беларуси, а в 2001 году сделала золотой дубль – чемпионат плюс кубок.

Есть в составе «Белшины» игрок, который должен быть знаком любителям украинского футбола со стажем. Речь идет о 33-летнем форварде Леониде Ковеле, который в 2007 году пошумел в составе львовских «Карпат»: 12 голов в 27 матчах. Интересно, что еще в прошлом сезоне Ковель защищал цвета предстоящего соперника «Белшины» - «Минска».

Столичный клуб в прошлом сезоне был середняком чемпионата Беларуси и финишировал на десятом месте в турнирной таблице, хотя от зоны переходных матчей оторвался всего на 6 очков. Главным достижением в истории клуба является победа в Кубке Белоруссии 2013 года.

Сейчас в составе команды Андрея Разина выступают сразу четыре легионера из Украины: Евгений Чаговец, Дмитрий Рыжук, Александр Васильев и Владислав Насибулин. Все они являются воспитанниками академий двух флагманов украинского футбола – «Динамо» и «Шахтера».

Известен украинским любителям футбола и капитан команды – 37-летний голкипер Сергей Веремко. В 2003-2005 годах он выступал в Украине за харьковские «Арсенал», «Гелиос» и ФК «Харьков», а в 2011 году защищал цвета «Севастополя».

Букмекеры фаворитом матча считают «Минск». Коэффициент на победу гостей – 2,35, на «Белшину» - 3,2. Вероятность ничьи – 3,1.

22 марта, воскресенье