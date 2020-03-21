Реал не может договориться по новому контракту с Рамосом

Защитник требует продления контракта на два года

  • 21.03.2020 11:41
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Реал не может договориться по новому контракту с Рамосом
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. Стороны уже начали переговоры по поводу нового соглашения.

Однако в процессе переговоров возникла серьезная проблема: Рамос хочет продлить контракт на два года, «Реал» предлагает продление только на один год.

Политика «Реала» не предполагает продление контракта с возрастными игроками больше, чем на один год, и пока не известно, готов ли клуб сделать исключение для капитана команды.

Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов в 25 матчах Ла Лиги.

Ранее Рамос показал, как жонглирует туалетной бумагой.

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Источник — Marca

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