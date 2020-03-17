ВИДЕО. Серхио Рамос показал, как жонглирует рулоном туалетной бумаги

33-летний испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не скучает во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Рамос продемонстрировал навыки жонглирования рулоном туалетной бумаги.
В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей.
🌟¡MUCHA CLASE! @SergioRamos se atreve con el #10toqueschallenge.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2020
¡Queremos VER tu VÍDEO! #QuédateEnCasa pic.twitter.com/xEJF3T4gA0
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Источник — El Chiringuito
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