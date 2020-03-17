ВИДЕО. Серхио Рамос показал, как жонглирует рулоном туалетной бумаги

33-летний испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не скучает во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Рамос продемонстрировал навыки жонглирования рулоном туалетной бумаги.

В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 34 матча во всех турнирах, где забил 7 мячей.