Барселона хочет удержать Месси в составе

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен продлить соглашение с форвардом Лионелем Месси. Эта задача является приоритетной для клуба.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года, однако аргентинец намерен воспользоваться пунктом в соглашении, согласно которому каждый год 30 июня он может разорвать соглашение.

Отметим, что в этом сезоне Месси провел за клуб 31 матч, в которых забил 24 гола и сделал 16 результативных передач. 12 марта Ла Лига приостановила розыгрыш чемпионата в связи из-за пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Месси останется в «Барселоне» только в случае возвращения Неймара.