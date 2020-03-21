Барселона хочет удержать Месси в составе

Звездный аргентинец нужен каталонцам

  • 21.03.2020 10:53
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Барселона хочет удержать Месси в составе
© Twitter. Лионель Месси

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен продлить соглашение с форвардом Лионелем Месси. Эта задача является приоритетной для клуба.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года, однако аргентинец намерен воспользоваться пунктом в соглашении, согласно которому каждый год 30 июня он может разорвать соглашение.

Отметим, что в этом сезоне Месси провел за клуб 31 матч, в которых забил 24 гола и сделал 16 результативных передач. 12 марта Ла Лига приостановила розыгрыш чемпионата в связи из-за пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Месси останется в «Барселоне» только в случае возвращения Неймара.

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Источник — As.com

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