Игорь СУРКИС: «У тех, кто критикует меня, проблемы с чувством юмора»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал критику в свой адрес за своё участие в челлендже «оставайся дома», по условиям которого необходимо набивать на ноге не футбольный мяч, а рулон туалетной бумаги.

«У тех, кто критикует меня за участие в домашнем флэш-мобе, очевидно, проблемы с чувством юмора. Я им сочувствую...

А что касается других претензий в мой адрес, они вообще беспочвенны. Дай Бог каждому клубу УПЛ финансировать столько социальных проектов, сколько взяло на себя «Динамо».

Благотворительность — это одна из важнейших составляющих нашей гуманитарной деятельности. В этом можно легко убедиться, зайдя на официальный сайт клуба. Не поленитесь, добро пожаловать», - сказал Суркис.

ВИДЕО. Суркис присоединился к челленджу и понабивал туалетную бумагу