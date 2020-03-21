Игорь СУРКИС: «У тех, кто критикует меня, проблемы с чувством юмора»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал критику в свой адрес за своё участие в челлендже «оставайся дома», по условиям которого необходимо набивать на ноге не футбольный мяч, а рулон туалетной бумаги.
«У тех, кто критикует меня за участие в домашнем флэш-мобе, очевидно, проблемы с чувством юмора. Я им сочувствую...
А что касается других претензий в мой адрес, они вообще беспочвенны. Дай Бог каждому клубу УПЛ финансировать столько социальных проектов, сколько взяло на себя «Динамо».
Благотворительность — это одна из важнейших составляющих нашей гуманитарной деятельности. В этом можно легко убедиться, зайдя на официальный сайт клуба. Не поленитесь, добро пожаловать», - сказал Суркис.
ВИДЕО. Суркис присоединился к челленджу и понабивал туалетную бумагу
Источник — Динамо Киев от Шурика
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