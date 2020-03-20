Александр ГЛЕБ: «Шевченко играл не в тот футбол, который мне нравится»

Знаменитый белорусский хавбек – о лучших украинских игроках

  • 20.03.2020 23:56
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Александр ГЛЕБ: «Шевченко играл не в тот футбол, который мне нравится»
© Прессбол. Александр Глеб

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб назвал своих любимых украинских футболистов:

«Шевченко - это, конечно, легенда, но он играл не в тот футбол, который мне нравится.

Мне всегда нравился Андрей Воронин – он играл нестандартно. Трудно его описать, это человек настроения и эмоций, одессит. Мне нравилось, как он играет. Толик Тимощук – за счет своей самоотдачи, этого у него не отнять.

Мне креативные футболисты нравятся, а Шева был нападающим – у него есть момент, он куда-то убирает и сразу бьет. Я больше по полузащитникам.

Сейчас в сборной Украины я никого не знаю, мало смотрю футбол».

Ранее Глеб назвал причины успеха Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

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Источник — Вацко Light

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