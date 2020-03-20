Александр ГЛЕБ: «Зинченко хорошо влился в коллектив в Манчестер Сити»

Знаменитый белорусский хавбек – об успехе Александра Зинченко

  • 20.03.2020 21:44
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Александр ГЛЕБ: «Зинченко хорошо влился в коллектив в Манчестер Сити»
© Прессбол. Александр Глеб

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб поделился своим мнением по поводу причин успеха Александра Зинченко в «Манчестер Сити»:

«У него талант. Его заметили потому, что он хорошо выглядел и делал свою работу на поле. Гвардиола всегда берет футболистов, которые ему нравятся, и он им доверяет.

Он здорово влился в коллектив, компанейский, ребята его здорово приняли. На тренировках на 100% выкладывался, это все заметно.

Он каждый день доказывал и старался. Тренер давал ему шанс, уверенность появилась. И теперь у него два чемпионства в Англии – это дорогого стоит».

Ранее Глеб заявил, что футболистам из бывшего СССР не хватает характера.

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Источник — Вацко Light

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