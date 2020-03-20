Алиев снял видео: «Эти люди реально коронавирусом заболели»

Днем ранее Александр сообщил подписчикам, что коронавирус – это фейк

  • 20.03.2020 22:41
  • 1563 просмотра
  • 10 комментариев
Алиев снял видео: «Эти люди реально коронавирусом заболели»
© Instagram. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев в поддержку своего мнения снял видео в Киеве, выложил его в Instagram и подписал его так:

«Это вот реально люди, [короткий мат], коронавирусом заболели, [длинный мат]».

Днем ранее Алиев сообщил подписчикам: «Я думаю, что коронавирус – это фейк. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк».

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex K
      Alex K, 20.03.2020 23:25
    0
    Кришнаиты - милейшие люди. Общался с ними и в Украине, и в Испании, и живя в США несколько раз приходилось с ними пересекаться. У них очень добрые и позитивные взгляды на мир. Даже Стив Джобс отмечал, что если б не Кришнаиты, то голодал бы он в своей юности.
    А у Алиева все, что выходит за рамки его маленького мира - это ужас и «апаснасть».
    Ссылка
    DimaMelnyk
    online
      DimaMelnyk, 20.03.2020 23:23
    +1
    Это Хэппивирус, о котором Усик говорил)
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 20.03.2020 23:16
    +1
    Имбицил!
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 20.03.2020 22:59
    +3
    Придурку сказано было дома сидеть, а оно гуляет и х..ню записывает такую, что на голову не налазит.Вот оно - самое настоящее б..ло! Хотя чего ждать от человека, который пронюхал и пробухал последние мозги...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.03.2020 22:58
    0
    Ukraine Donetsk, 20.03.2020 22:46
    Ну, а с другой стороны... Чего мы хотели? У человека нет никакого образования (включая школьное). Молодость слил на бухло. Откуда там возмется интеллект?
    Остается только следить за Фалунь Дафа с телефоном из кустов
    Ссылка
    shoko
      shoko, 20.03.2020 22:48
    +3
    Алиеву в его нелёгком деле - продвигать долбоеб..м по Киеву сейчас поддержки немало,судя по фото и видео оттуда..жаль что вот из-за таких вот фейкодятлов пострадают нормальные люди.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 20.03.2020 22:46
    +5
    digsum, 20.03.2020 22:43
    Есть такой фильм Идиократия. Алиев потянул бы на министра здравоохранения там как минимум
    Ну, а с другой стороны... Чего мы хотели? У человека нет никакого образования (включая школьное). Молодость слил на бухло. Откуда там возмется интеллект?
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 20.03.2020 22:45
    +3
    Интеллектуал недели
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.03.2020 22:43
    +4
    Есть такой фильм Идиократия. Алиев потянул бы на министра здравоохранения там как минимум
    Ссылка
    Yanykovich
      Yanykovich, 20.03.2020 22:39
    -5
    Красавчик
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 20.03.2020 22:46
    +5
    digsum, 20.03.2020 22:43
    Есть такой фильм Идиократия. Алиев потянул бы на министра здравоохранения там как минимум
    Ну, а с другой стороны... Чего мы хотели? У человека нет никакого образования (включая школьное). Молодость слил на бухло. Откуда там возмется интеллект?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.03.2020 22:43
    +4
    Есть такой фильм Идиократия. Алиев потянул бы на министра здравоохранения там как минимум
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 20.03.2020 22:59
    +3
    Придурку сказано было дома сидеть, а оно гуляет и х..ню записывает такую, что на голову не налазит.Вот оно - самое настоящее б..ло! Хотя чего ждать от человека, который пронюхал и пробухал последние мозги...
    Ссылка
    shoko
      shoko, 20.03.2020 22:48
    +3
    Алиеву в его нелёгком деле - продвигать долбоеб..м по Киеву сейчас поддержки немало,судя по фото и видео оттуда..жаль что вот из-за таких вот фейкодятлов пострадают нормальные люди.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 20.03.2020 22:45
    +3
    Интеллектуал недели
    Ссылка
    DimaMelnyk
    online
      DimaMelnyk, 20.03.2020 23:23
    +1
    Это Хэппивирус, о котором Усик говорил)
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 20.03.2020 23:16
    +1
    Имбицил!
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 20.03.2020 23:25
    0
    Кришнаиты - милейшие люди. Общался с ними и в Украине, и в Испании, и живя в США несколько раз приходилось с ними пересекаться. У них очень добрые и позитивные взгляды на мир. Даже Стив Джобс отмечал, что если б не Кришнаиты, то голодал бы он в своей юности.
    А у Алиева все, что выходит за рамки его маленького мира - это ужас и «апаснасть».
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.03.2020 22:58
    0
    Ukraine Donetsk, 20.03.2020 22:46
    Ну, а с другой стороны... Чего мы хотели? У человека нет никакого образования (включая школьное). Молодость слил на бухло. Откуда там возмется интеллект?
    Остается только следить за Фалунь Дафа с телефоном из кустов
    Ссылка
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