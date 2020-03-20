Алиев снял видео: «Эти люди реально коронавирусом заболели»

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев в поддержку своего мнения снял видео в Киеве, выложил его в Instagram и подписал его так:

«Это вот реально люди, [короткий мат], коронавирусом заболели, [длинный мат]».

Днем ранее Алиев сообщил подписчикам: «Я думаю, что коронавирус – это фейк. Для кого нужен этот коронавирус и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк».