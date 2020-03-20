Манчестер Сити интересуется Пьяничем

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Миралему Пьяничу.
29-летний хавбек не входит в планы главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри и может покинуть клуб летом.
Также интерес к Пьяничу проявляют ПСЖ и «Челси».
В нынешнем сезоне на счету Пьянича 3 гола и 2 ассиста в 22 матчах Серии А.
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Источник — Sports Illustrated
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