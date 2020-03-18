ПСЖ и Челси поборются за Миралема Пьянича

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич вскоре может покинуть клуб. Как сообщает Goal.com, футболиста хотят купить ПСЖ и «Челси».

Издание отмечает, что туринский клуб готов отпустить 29-летнего боснийца за сумму в 60 миллионов евро.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Пьянич сыграл 32 матча за «Ювеентус», забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может подписать Рияда Мареза.