Марез летом может перебраться в ПСЖ

Хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез этим летом может продолжить карьеру в ПСЖ.
Как сообщает Daily Express, 29-летний алжирец заинтересовал парижский клуб.
В этом сезоне Марез сыграл 23 матча в чемпионате Англии, в которых забил 7 мячей и сделал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ летом хочет купить Федерико Кьезу.
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Источник — Daily Express
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