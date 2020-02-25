ПСЖ летом собирается купить звезду Фиорентины

ПСЖ нацелился на хавбека «Фиорентины» Федерико Кьезу.
Как сообщает Le 10 Sport, руководство парижского клуба намерено приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость 22-летнего итальянца - 60 млн евро.
«Фиорентина» не хочет продавать футболиста, а планирует продлить с ним контракт до 2024 года.
В этом сезоне Кьеза сыграл 25 матчей, забил 7 мячей и сделал 5 ассистов.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может купить Коутиньо.
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Источник — Le 10 Sport
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