Сергей СТАХОВСКИЙ: «Последний раз смотрел бой Ломаченко 3 или 4 года назад»

Украинский теннисист Сергей Стаховский признался, что ему не нравятся политические взгляды звезд украинского бокса – Василия Ломаченко, Александра Усика и Александра Гвоздика:
«Если у Гвоздика такие взгляды, то Россия с радостью его примет. Или ДНР. Бери паспорт и вперед. Ты же считаешь Украину некорректной страной.
У многих боксеров такие взгляды из-за дурных денег. Когда боксер попадает в ринг, он зарабатывает миллион за один бой. Но вот у Владимира Кличко нет проблем со взглядами. Почему? Потому что он полжизни прожил в Германии.
Это крутые боксеры. Они, как могут, прославляют, а иногда хают Украину. Эти спортсмены имеют право на собственное мнение. Мое право, как украинца и человека, который родился в Киеве, не поддерживать таких боксеров.
Последний раз смотрел бой Ломаченко три или четыре года назад. В соцсетях был подписан на Усика, Ломаченко, Гвоздика, но уже нет».
Ранее Стаховский дал советы по поводу борьбы с коронавирусом.
Источник — Трибуна
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Да всем хорошо известно, что Кличко еще на Майдане Украину Западу (в том числе Германии) продал - https://www.youtube.com/watch?v=7dwPTJ6nEr0
Лучше б рассказал как в 90-е Клички у братков вышибалами были - https://www.youtube.com/watch?v=C7YHchT9s9s
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