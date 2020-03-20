Сергей СТАХОВСКИЙ: «Последний раз смотрел бой Ломаченко 3 или 4 года назад»

Первая ракетка Украины – о звездах украинского бокса

  • 20.03.2020 22:04
  • 837 просмотров
  • 7 комментариев
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Последний раз смотрел бой Ломаченко 3 или 4 года назад»
© Sport.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский признался, что ему не нравятся политические взгляды звезд украинского бокса – Василия Ломаченко, Александра Усика и Александра Гвоздика:

«Если у Гвоздика такие взгляды, то Россия с радостью его примет. Или ДНР. Бери паспорт и вперед. Ты же считаешь Украину некорректной страной.

У многих боксеров такие взгляды из-за дурных денег. Когда боксер попадает в ринг, он зарабатывает миллион за один бой. Но вот у Владимира Кличко нет проблем со взглядами. Почему? Потому что он полжизни прожил в Германии.

Это крутые боксеры. Они, как могут, прославляют, а иногда хают Украину. Эти спортсмены имеют право на собственное мнение. Мое право, как украинца и человека, который родился в Киеве, не поддерживать таких боксеров.

Последний раз смотрел бой Ломаченко три или четыре года назад. В соцсетях был подписан на Усика, Ломаченко, Гвоздика, но уже нет».

Ранее Стаховский дал советы по поводу борьбы с коронавирусом.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    DimaMelnyk
    online
      DimaMelnyk, 20.03.2020 23:08
    -1
    Но вот у Владимира Кличко нет проблем со взглядами. Почему? Потому что он полжизни прожил в Германии.
    ---------------------------------------------------------------------------
    ---------
    Да всем хорошо известно, что Кличко еще на Майдане Украину Западу (в том числе Германии) продал - https://www.youtube.com/watch?v=7dwPTJ6nEr0
    Лучше б рассказал как в 90-е Клички у братков вышибалами были - https://www.youtube.com/watch?v=C7YHchT9s9s
    Ссылка
    DimaMelnyk
    online
      DimaMelnyk, 20.03.2020 22:38
    -5
    Ломаченко : Когда смотрел последнию игру Стаховски ?, а кто это такой, что за поляк ?
    Ссылка
    DimaMelnyk
    online
      DimaMelnyk, 20.03.2020 22:35
    -5
    В політику мітить хлопчина, а то теніс кар'єра вже закінчується.
    Ссылка
    Василий Кнутов
    online
      Василий Кнутов, 20.03.2020 22:19
    +2
    нет в денэры туда ближе
    Ссылка
    Василий Кнутов
    online
      Василий Кнутов, 20.03.2020 22:17
    +2
    Al Zolo, и ты едь в ордло с ломаченко
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 20.03.2020 22:11
    -2
    хотя Стах не виноват что интервьюер не придумал вопрос поинтереснее
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 20.03.2020 22:10
    -8
    не сомневаюсь что Лома никогда не смотрел твои проигрыши..... зачем ему это?
    Ссылка
    Василий Кнутов
    online
      Василий Кнутов, 20.03.2020 22:19
    +2
    нет в денэры туда ближе
    Ссылка
    Василий Кнутов
    online
      Василий Кнутов, 20.03.2020 22:17
    +2
    Al Zolo, и ты едь в ордло с ломаченко
    Ссылка
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