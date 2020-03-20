Сергей СТАХОВСКИЙ: «Мойте руки, пейте вино»

Украинский теннисист Сергей Стаховский дал несколько советов на время карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.
«Берегите себя, мойте руки и пейте вино», – написал теннисист в твиттере.
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Everyone stay safe✊🏻🙏🏻!— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) March 19, 2020
Wash your hands 💪🏻!
Drink wine 👌🏻!https://t.co/baHv2Vpe7k
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Источник — Sport.ua
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