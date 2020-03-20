ЗИНЧЕНКО: «Я и мои дети желаем вам здоровья. Вместе преодолеем этот недуг»

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко записал видеообращение к украинцам в связи с пандемией коронавируса:
«Дорогие украинцы! В это непростое время я и мои дети (показывает на щенков) хотим пожелать вам крепкого здоровья. Следите за гигиеной, мойте руки, старайтесь сидеть дома. Вместе мы преодолеем этот недуг!»
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Источник — Instagram
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