Милик летом может перейти в Милан

26-летний форвард итальянского «Наполи» и национальной сборной Польши Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в «Милане».

По данным источника, Милик может пополнить состав миланского клуба, если нападающий команды Златан Ибрагимович покинет клуб спустя шесть месяцев после прихода в «Милан».

Сообщается, что футболист будет готов согласиться на переход в клуб, если ему будет гарантировано место в стартовом составе.

Отметим, что в этом сезоне Милик забил 9 мячей в 16 матчах итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что «Милан» собирается купить Набиля Фекира.