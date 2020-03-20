Милик летом может перейти в Милан

26-летний форвард итальянского «Наполи» и национальной сборной Польши Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в «Милане».
По данным источника, Милик может пополнить состав миланского клуба, если нападающий команды Златан Ибрагимович покинет клуб спустя шесть месяцев после прихода в «Милан».
Сообщается, что футболист будет готов согласиться на переход в клуб, если ему будет гарантировано место в стартовом составе.
Отметим, что в этом сезоне Милик забил 9 мячей в 16 матчах итальянской Серии А.
Ранее сообщалось, что «Милан» собирается купить Набиля Фекира.
Источник — Gazzetta dello Sport
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