Остался только один. В Украине покажут матчи чемпионата Беларуси

В Украине покажут матчи чемпионата Беларуси

  • 20.03.2020 16:45
  • 932 просмотра
  • 1 комментарий
Остался только один. В Украине покажут матчи чемпионата Беларуси
© pressball.by

Телекомпания «Поверхность ТВ» объявила о том, что в Украине телеканал Спорт 1 начинает показ матчей чемпионата Беларуси.

До недавнего времени в Европе остановились все чемпионаты, кроме белорусского и турецкого. В итоге пандемия коронавируса все же остановила чемпионат Турции, но первенство в Беларуси проходит по графику.

Более того, матчи проходят с болельщиками на трибунах.

20-го марта Спорт 1 покажет два матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 20.03.2020 17:16
    0
    Звездный час беларусского футбола!
    Вся планета затаив дыхание следит за перипетиями единственного спортивного соревнования
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 20.03.2020 17:16
    0
    Звездный час беларусского футбола!
    Вся планета затаив дыхание следит за перипетиями единственного спортивного соревнования
    Ссылка
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