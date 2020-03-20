Остался только один. В Украине покажут матчи чемпионата Беларуси

Телекомпания «Поверхность ТВ» объявила о том, что в Украине телеканал Спорт 1 начинает показ матчей чемпионата Беларуси.

До недавнего времени в Европе остановились все чемпионаты, кроме белорусского и турецкого. В итоге пандемия коронавируса все же остановила чемпионат Турции, но первенство в Беларуси проходит по графику.

Более того, матчи проходят с болельщиками на трибунах.

20-го марта Спорт 1 покажет два матча.