Остался только один. В Украине покажут матчи чемпионата Беларуси

Телекомпания «Поверхность ТВ» объявила о том, что в Украине телеканал Спорт 1 начинает показ матчей чемпионата Беларуси.
До недавнего времени в Европе остановились все чемпионаты, кроме белорусского и турецкого. В итоге пандемия коронавируса все же остановила чемпионат Турции, но первенство в Беларуси проходит по графику.
Более того, матчи проходят с болельщиками на трибунах.
20-го марта Спорт 1 покажет два матча.
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Источник — Sport.ua
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