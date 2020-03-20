Евгений ЛЕВЧЕНКО: «К сожалению, коронавирус - не фейк»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что к пандемии коронавируса следует относиться серьезно, а не так, как некоторые спортсмены.
Ранее о том, что болезнь является фейком сказал Александр Алиев. Кроме того, снисходительно к ситуации отнесся боксер Александр Усик.
«Мне очень жаль, что некоторые наши спортсмены, футболисты, высказываются о коронавирусе в такой легкой форме насмешки. К сожалению, коронавирус - не фейк. Это реальный вирус, который бушует в мире. Это пандемия».
«Берегите себя, и соблюдайте правила гигиены», - сказал Левченко.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.