Польская Экстракласса возобновится не раньше 26 апреля

Чемпионат Польши по футболу, который был отложен в связи с пандемией коронавируса, возобновится не раньше 26 апреля.

«В связи с нынешней ситуацией, связанной с угрозой эпидемии, которая привела к невозможности продолжать проведение матчей в запланированный срок, матчи чемпионата Польши отменены до 26 апреля 2020 года включительно. Информация о возможных датах возобновления чемпионата появится раньше вышеупомянутого срока, как и решение о крайних сроках завершения чемпионата», - сказано в заявлении Экстраклассы.

Напомним, ранее чемпионат Турции по футболу был приостановлен из-за коронавируса.