Врач: «Было безумием проводить матч Аталанта - Валенсия с болельщиками»

Много людей, много шансов заболеть

  • 20.03.2020 15:13
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Врач: «Было безумием проводить матч Аталанта - Валенсия с болельщиками»
© twitter.com/atalanta_bc

Среди европейских стран Италия на этот момент больше всех пострадала от пандемии коронавируса, а в самой стране наиболее напряженная ситуация в Ломбардии, а также городе Бергамо, где базируется команда «Аталанта».

Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия», который прошел в Милане, мог стать одной из причин быстрого распространения болезни в Бергамо, ведь из города на игру приехало 40 тысяч фанов.

«Есть несколько основных причин такого распространения болезни в регионе, и матч Лиги чемпионов, вероятно, одна из таких причин. Тысячи людей приехали из Бергамо, собрались вместе, очень близко друг к другу, обнимались и кричали, что помогло вирусу».

«Конечно, было безумием проводить матч с болельщиками, но на тот момент никто не знал серьезность ситуации», - сказал врач-эпидемиолог Франческо Ле Фоче.

Вскоре после этого «Валенсия» объявила, что 35% состава команды заболели коронавирусом. При этом в составе «Аталанты» пока ни одного официально подтвержденного случая.

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Источник — Football-Italia

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