Врач: «Было безумием проводить матч Аталанта - Валенсия с болельщиками»

Среди европейских стран Италия на этот момент больше всех пострадала от пандемии коронавируса, а в самой стране наиболее напряженная ситуация в Ломбардии, а также городе Бергамо, где базируется команда «Аталанта».
Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия», который прошел в Милане, мог стать одной из причин быстрого распространения болезни в Бергамо, ведь из города на игру приехало 40 тысяч фанов.
«Есть несколько основных причин такого распространения болезни в регионе, и матч Лиги чемпионов, вероятно, одна из таких причин. Тысячи людей приехали из Бергамо, собрались вместе, очень близко друг к другу, обнимались и кричали, что помогло вирусу».
«Конечно, было безумием проводить матч с болельщиками, но на тот момент никто не знал серьезность ситуации», - сказал врач-эпидемиолог Франческо Ле Фоче.
Вскоре после этого «Валенсия» объявила, что 35% состава команды заболели коронавирусом. При этом в составе «Аталанты» пока ни одного официально подтвержденного случая.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.