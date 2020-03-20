Кантона может получить работу в Манчестер Юнайтед

Экс-форвард национальной сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона может получить должность в структуре английского клуба.

По данным источника, 53-летний француз может стать послом клуба, как Брайан Робсон и Денис Ирвин. С помощью этого шага руководство клуба надеется смягчить отношения с болельщиками.

Кантона провел в «Манчестер Юнайтед» пять лет, за которые становился четыре раза чемпионом Англии. Также в его активе два Кубка страны. В 179 матчах он забил 81 гол и сделал 61 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить Обамеянга.