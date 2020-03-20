Кантона может получить работу в Манчестер Юнайтед

Француз может стать послом клуба

  • 20.03.2020 15:00
  • 184 просмотра
  • 0 комментариев
Кантона может получить работу в Манчестер Юнайтед
© Twitter

Экс-форвард национальной сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона может получить должность в структуре английского клуба.

По данным источника, 53-летний француз может стать послом клуба, как Брайан Робсон и Денис Ирвин. С помощью этого шага руководство клуба надеется смягчить отношения с болельщиками.

Кантона провел в «Манчестер Юнайтед» пять лет, за которые становился четыре раза чемпионом Англии. Также в его активе два Кубка страны. В 179 матчах он забил 81 гол и сделал 61 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить Обамеянга.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Mirror

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности