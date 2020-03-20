Лацио установил ценник на Милинковича-Савича

Римский «Лацио» может рассмотреть летом предложение по продаже хавбека сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича.

По информации источника, клуб оценил 25-летнего игрока в 120 миллионов евро и не собирается отпускать хавбека дешевле.

Отметим, что в этом сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей в итальянской Серии А, в которых забил четыре мяча. Чемпионат Италии пока ушел на паузу, которая вызвана пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Ювентус» нацелились на Милинковича-Савича.