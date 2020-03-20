Андрей ПЯТОВ: «Никто не мог подумать, что из-за вируса закроют все»

Вратарь прокомментировал распространение коронавируса

  • 20.03.2020 14:10
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Андрей ПЯТОВ: «Никто не мог подумать, что из-за вируса закроют все»
© shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал пандемию коронавируса, которая остановила почти весь футбол в мире, а также не дала в срок провести Евро-2020.

«То, что происходит в мире, это не вопрос футбола. Никто не мог подумать, что такое может случиться. Что из-за какого-то вируса закроют все. Но я понимаю, что так нужно и такие меры - правильные».

«Футболистам сложно быть вне футбола, но, как отец, я сейчас могу быть со своей семьей», - сказал Пятов.

Ранее игрок заявил, что не отдаст свое место в сборной Украины.

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Источник — #FootballHub

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