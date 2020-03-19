Андрей ПЯТОВ: «Я заслужил поехать на Евро. Свое место не отдам»

Евро-2020 перенесли на лето следующего года, однако вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов не собирается уходить из команды или отдавать свою позицию первого номера другому.
«Поехать на Евро - это моя мечта, я это заслужил. Отдавать свое место не собираюсь. Если Андрей Шевченко скажет, то сейчас есть кто-то сильнее на моей позиции, тогда без проблем. Но просто так никому не отдам. Для меня это вызов».
«Перенос Евро? Я не собирался еще завершать с футболом, у меня достаточно сил», - сказал Пятов.
Источник — #FootballHub
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Ты с равных аккаунтов под видом разных людей пытаешься хейтить ДК.
Всякие Плексы , аккаунт с флагом Мальмё, с Днепра и т д. А одновременно или поочерёдно ты с них пишешь - дело десятое .
Я не твой сожитель , с ним про приводы говорить будешь
———
Ну не хочешь про комплексы не отвечай ,дело личное .
Да и тем более на сайте ещё так много веток осталось в которых ты не упомянул ДК , которое у тебя вызывает отвращение
У а учитывая что ты начал про слив кричать, я уже понял что снова у тебя седалище задымилось , беги себе с богом , болезненный , ой .... то есть уважаемый
А ты как обычно пытаешься перевести тему на свою любимую заднеприводную тематику.
Настолько же насколько ты поспорил что я и Лаеда - один человек
Ты лучше не временной диапазон а количество аккаунтов почитай моих и своих , правда не исключено что аккаунтов у тебя больше чем ты знаешь цифр
А ты как обычно пытаешься перевести тему на свою любимую заднеприводную тематику.
Настолько же насколько ты поспорил что я и Лаеда - один человек
Ты лучше не временной диапазон а количество аккаунтов почитай моих и своих , правда не исключено что аккаунтов у тебя больше чем ты знаешь цифр
Я знаю что в этот деле ты слабенький , не то что в разговорах про жопы, но хоть постарайся
У тебя явне комплексы - что четко вписывается в твою риторику и поведение . Та считай что хочешь , тебе все равно сутками делать нечего
Можешь все мои комменты с 2010 года посчитать , мне не жалко.
П.С. Попроси Бурбаса чтобы вам там таблицу повесит над монитором . То что вы мяч от свистка не отличаете я уже привык , но не знать таблицы , которая висит на сайте - это постараться надо —-
Там вон новость про Степаненко, вышла беги туда и настрочи что то про ДК , чтобы точно доказать отсутсвие комплексов
Я знаю что в этот деле ты слабенький , не то что в разговорах про жопы, но хоть постарайся
У тебя явне комплексы - что четко вписывается в твою риторику и поведение . Та считай что хочешь , тебе все равно сутками делать нечего
Можешь все мои комменты с 2010 года посчитать , мне не жалко.
П.С. Попроси Бурбаса чтобы вам там таблицу повесит над монитором . То что вы мяч от свистка не отличаете я уже привык , но не знать таблицы , которая висит на сайте - это постараться надо —-
Там вон новость про Степаненко, вышла беги туда и настрочи что то про ДК , чтобы точно доказать отсутсвие комплексов
А про задннприврдных с сожителем своим рассуждай , тут футбольный сайт
Так откуда комплексы такие , расскажешь ?
А про задннприврдных с сожителем своим рассуждай , тут футбольный сайт
Так откуда комплексы такие , расскажешь ?
Небось к тормозуха у тебя тоже « отношение и брезгливость»
Небось к тормозуха у тебя тоже « отношение и брезгливость»
У тебя явне комплексы - что четко вписывается в твою риторику и поведение . Та считай что хочешь , тебе все равно сутками делать нечего
Можешь все мои комменты с 2010 года посчитать , мне не жалко.
П.С. Попроси Бурбаса чтобы вам там таблицу повесит над монитором . То что вы мяч от свистка не отличаете я уже привык , но не знать таблицы , которая висит на сайте - это постараться надо —-
Там вон новость про Степаненко, вышла беги туда и настрочи что то про ДК , чтобы точно доказать отсутсвие комплексов
Ты с равных аккаунтов под видом разных людей пытаешься хейтить ДК.
Всякие Плексы , аккаунт с флагом Мальмё, с Днепра и т д. А одновременно или поочерёдно ты с них пишешь - дело десятое .
Я не твой сожитель , с ним про приводы говорить будешь
———
Ну не хочешь про комплексы не отвечай ,дело личное .
Да и тем более на сайте ещё так много веток осталось в которых ты не упомянул ДК , которое у тебя вызывает отвращение
У а учитывая что ты начал про слив кричать, я уже понял что снова у тебя седалище задымилось , беги себе с богом , болезненный , ой .... то есть уважаемый
А ты как обычно пытаешься перевести тему на свою любимую заднеприводную тематику.
Настолько же насколько ты поспорил что я и Лаеда - один человек
Ты лучше не временной диапазон а количество аккаунтов почитай моих и своих , правда не исключено что аккаунтов у тебя больше чем ты знаешь цифр
А ты как обычно пытаешься перевести тему на свою любимую заднеприводную тематику.
Настолько же насколько ты поспорил что я и Лаеда - один человек
Ты лучше не временной диапазон а количество аккаунтов почитай моих и своих , правда не исключено что аккаунтов у тебя больше чем ты знаешь цифр
У тебя явне комплексы - что четко вписывается в твою риторику и поведение . Та считай что хочешь , тебе все равно сутками делать нечего
Можешь все мои комменты с 2010 года посчитать , мне не жалко.
П.С. Попроси Бурбаса чтобы вам там таблицу повесит над монитором . То что вы мяч от свистка не отличаете я уже привык , но не знать таблицы , которая висит на сайте - это постараться надо —-
Там вон новость про Степаненко, вышла беги туда и настрочи что то про ДК , чтобы точно доказать отсутсвие комплексов
Я знаю что в этот деле ты слабенький , не то что в разговорах про жопы, но хоть постарайся
А про задннприврдных с сожителем своим рассуждай , тут футбольный сайт
Так откуда комплексы такие , расскажешь ?
Небось к тормозуха у тебя тоже « отношение и брезгливость»
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