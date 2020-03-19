Андрей ПЯТОВ: «Я заслужил поехать на Евро. Свое место не отдам»

Вратарь сборной Украины не собирается отказываться от мечты

  • 19.03.2020 20:29
  • 2310 просмотров
  • 22 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Я заслужил поехать на Евро. Свое место не отдам»
© ffu.ua

Евро-2020 перенесли на лето следующего года, однако вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов не собирается уходить из команды или отдавать свою позицию первого номера другому.

«Поехать на Евро - это моя мечта, я это заслужил. Отдавать свое место не собираюсь. Если Андрей Шевченко скажет, то сейчас есть кто-то сильнее на моей позиции, тогда без проблем. Но просто так никому не отдам. Для меня это вызов».

«Перенос Евро? Я не собирался еще завершать с футболом, у меня достаточно сил», - сказал Пятов.

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Источник — #FootballHub

(8 голосов)

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Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.03.2020 21:37
    0
    Не зря в народе у него прозвище Ляпов. Посредственный вратарь, который играет в сборной только по той причине, что после Шовковского в Украине нормальных НЕТУ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 21:32
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:24
    Красивей слива я не видел)) На счет комплексов, я ответил)) Нету никаких комплексов перед неудачниками с третьего места, и я не устану это повторять)) И это факт)) По поводу «заднеприводного» ты сам отозвался, и я бы на твоем месте это бы не вспоминал, но я так понял что ты этим гордишься)) И третье, про аккаунты, тол ко не петляй, перечисли, только аргументировано и с фактами о моих аккаунтах, которые одновременно используются на сайте)) Подтверди в очередной раз что ты дешевая дерьнамовская балаболка))
    Не имеет значение одновременно или нет .
    Ты с равных аккаунтов под видом разных людей пытаешься хейтить ДК.
    Всякие Плексы , аккаунт с флагом Мальмё, с Днепра и т д. А одновременно или поочерёдно ты с них пишешь - дело десятое .
    Я не твой сожитель , с ним про приводы говорить будешь
    ———
    Ну не хочешь про комплексы не отвечай ,дело личное .
    Да и тем более на сайте ещё так много веток осталось в которых ты не упомянул ДК , которое у тебя вызывает отвращение
    У а учитывая что ты начал про слив кричать, я уже понял что снова у тебя седалище задымилось , беги себе с богом , болезненный , ой .... то есть уважаемый
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 19.03.2020 21:27
    -1
    Какой-то Пятов неадекватный. А как ещё по его мнению может происходить заменена вратаря, кроме как с подачи тренера?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:24
    0
    jekаfunny, 19.03.2020 21:18
    По факту я спросил , почему к тебя такие комплексы ?
    А ты как обычно пытаешься перевести тему на свою любимую заднеприводную тематику.
    Настолько же насколько ты поспорил что я и Лаеда - один человек
    Ты лучше не временной диапазон а количество аккаунтов почитай моих и своих , правда не исключено что аккаунтов у тебя больше чем ты знаешь цифр
    Красивей слива я не видел)) На счет комплексов, я ответил)) Нету никаких комплексов перед неудачниками с третьего места, и я не устану это повторять)) И это факт)) По поводу «заднеприводного» ты сам отозвался, и я бы на твоем месте это бы не вспоминал, но я так понял что ты этим гордишься)) И третье, про аккаунты, тол ко не петляй, перечисли, только аргументировано и с фактами о моих аккаунтах, которые одновременно используются на сайте)) Подтверди в очередной раз что ты дешевая дерьнамовская балаболка))
    Ссылка
    Ruslan Cherney
    online
      Ruslan Cherney, 19.03.2020 21:21
    0
    Підтримую!!! Це спортивна злість і спортина конкуренція!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 21:18
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:16
    По факту что-то ответишь? Или начнем временной диапазон посещения сайта считать, в чем я боюсь ты сильно проиграешь)) И на сколько ты готов поспорить что к Бурбасу я не имею абсолютно никакого отношения, или в очередной раз твои слова ни стоят ни гроша?))
    По факту я спросил , почему к тебя такие комплексы ?
    А ты как обычно пытаешься перевести тему на свою любимую заднеприводную тематику.
    Настолько же насколько ты поспорил что я и Лаеда - один человек
    Ты лучше не временной диапазон а количество аккаунтов почитай моих и своих , правда не исключено что аккаунтов у тебя больше чем ты знаешь цифр
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:18
    -1
    jekаfunny, 19.03.2020 21:12
    П.С. С сожителем своим приводы обсуждай , тут про футбол
    Я знаю что в этот деле ты слабенький , не то что в разговорах про жопы, но хоть постарайся
    Мне про футбол что-то рассказывать будет представитель 3 команды чукра и вылетевшей из самой слабой группы ЛЕ)) Футбол это не ваше)) Ваше, это про офшорные операции говорить?)) Есть о чем поспорить, или я в чем-то не прав?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:16
    0
    jekаfunny, 19.03.2020 21:10
    Так про комплексы это не оскорбление, а констатация фактов .
    У тебя явне комплексы - что четко вписывается в твою риторику и поведение . Та считай что хочешь , тебе все равно сутками делать нечего
    Можешь все мои комменты с 2010 года посчитать , мне не жалко.
    П.С. Попроси Бурбаса чтобы вам там таблицу повесит над монитором . То что вы мяч от свистка не отличаете я уже привык , но не знать таблицы , которая висит на сайте - это постараться надо —-
    Там вон новость про Степаненко, вышла беги туда и настрочи что то про ДК , чтобы точно доказать отсутсвие комплексов
    По факту что-то ответишь? Или начнем временной диапазон посещения сайта считать, в чем я боюсь ты сильно проиграешь)) И на сколько ты готов поспорить что к Бурбасу я не имею абсолютно никакого отношения, или в очередной раз твои слова ни стоят ни гроша?))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 21:12
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:04
    Перечитай внимательно переписку, и кто кого оскорбил с приставкой «ты», это 1. 2 - ты отзывался на заднеприводного, хотя с тобой вооооообще не общались)) А про комплексы, я ответил)) Перед неудачниками со второго места никаких комлексов нету)) Или пересчитаем твои комменты под постами Шахтера?)) Готов?? А потом поговорим про комплексы?))
    П.С. С сожителем своим приводы обсуждай , тут про футбол
    Я знаю что в этот деле ты слабенький , не то что в разговорах про жопы, но хоть постарайся
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 21:10
    +1
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:04
    Перечитай внимательно переписку, и кто кого оскорбил с приставкой «ты», это 1. 2 - ты отзывался на заднеприводного, хотя с тобой вооооообще не общались)) А про комплексы, я ответил)) Перед неудачниками со второго места никаких комлексов нету)) Или пересчитаем твои комменты под постами Шахтера?)) Готов?? А потом поговорим про комплексы?))
    Так про комплексы это не оскорбление, а констатация фактов .
    У тебя явне комплексы - что четко вписывается в твою риторику и поведение . Та считай что хочешь , тебе все равно сутками делать нечего
    Можешь все мои комменты с 2010 года посчитать , мне не жалко.
    П.С. Попроси Бурбаса чтобы вам там таблицу повесит над монитором . То что вы мяч от свистка не отличаете я уже привык , но не знать таблицы , которая висит на сайте - это постараться надо —-
    Там вон новость про Степаненко, вышла беги туда и настрочи что то про ДК , чтобы точно доказать отсутсвие комплексов
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:05
    -4
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:04
    Перечитай внимательно переписку, и кто кого оскорбил с приставкой «ты», это 1. 2 - ты отзывался на заднеприводного, хотя с тобой вооооообще не общались)) А про комплексы, я ответил)) Перед неудачниками со второго места никаких комлексов нету)) Или пересчитаем твои комменты под постами Шахтера?)) Готов?? А потом поговорим про комплексы?))
    Сорри, с третьего места никак не могу привыкнуть что вы бронзовые лузеры))Хоть и в шубах))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:04
    -4
    jekаfunny, 19.03.2020 20:59
    Не знаю , как назвать . Я лично ни кому не хамлю без причины
    А про задннприврдных с сожителем своим рассуждай , тут футбольный сайт
    Так откуда комплексы такие , расскажешь ?
    Перечитай внимательно переписку, и кто кого оскорбил с приставкой «ты», это 1. 2 - ты отзывался на заднеприводного, хотя с тобой вооооообще не общались)) А про комплексы, я ответил)) Перед неудачниками со второго места никаких комлексов нету)) Или пересчитаем твои комменты под постами Шахтера?)) Готов?? А потом поговорим про комплексы?))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 20:59
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:57
    А как назвать тело, которое хамит без причины, о отзывается на «заднеприводного»?)) Откуда у вас, у дерьнамовцев, привычка общывать кого-то?)) Может это от успеха в ЛЕ в этом сезоне?))
    Не знаю , как назвать . Я лично ни кому не хамлю без причины
    А про задннприврдных с сожителем своим рассуждай , тут футбольный сайт
    Так откуда комплексы такие , расскажешь ?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:57
    -2
    jekаfunny, 19.03.2020 20:55
    Ну тогда ты амбивалентный мазохист , если у тебя по отношению к ДК такие чувства, а ты ни одной из ветки не пропускаешь , и даже там где речь не о ДК , приплетаешь их....
    Небось к тормозуха у тебя тоже « отношение и брезгливость»
    А как назвать тело, которое хамит без причины, о отзывается на «заднеприводного»?)) Откуда у вас, у дерьнамовцев, привычка общывать кого-то?)) Может это от успеха в ЛЕ в этом сезоне?))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 20:55
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:50
    Поверь, перед неудачниками с третьего места, только отвращение и брезгливость))
    Ну тогда ты амбивалентный мазохист , если у тебя по отношению к ДК такие чувства, а ты ни одной из ветки не пропускаешь , и даже там где речь не о ДК , приплетаешь их....
    Небось к тормозуха у тебя тоже « отношение и брезгливость»
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:50
    -3
    jekаfunny, 19.03.2020 20:46
    Капну у тебя комплексы , аж ахахахаххаа с тебя
    Поверь, перед неудачниками с третьего места, только отвращение и брезгливость))
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.03.2020 20:49
    -2
    Андруха, лавное чтобы закончилось это меряние писульками... А то по-моему это надолго!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 20:46
    -2
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:37
    Возьмите спортсмена который от Супряги 3 пропустил)))
    Капну у тебя комплексы , аж ахахахаххаа с тебя
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 19.03.2020 20:45
    -1
    nicksaf, 19.03.2020 20:33
    Нет, уже пора.
    Кому, интересно?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:37
    -2
    Возьмите спортсмена который от Супряги 3 пропустил)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 21:10
    +1
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:04
    Перечитай внимательно переписку, и кто кого оскорбил с приставкой «ты», это 1. 2 - ты отзывался на заднеприводного, хотя с тобой вооооообще не общались)) А про комплексы, я ответил)) Перед неудачниками со второго места никаких комлексов нету)) Или пересчитаем твои комменты под постами Шахтера?)) Готов?? А потом поговорим про комплексы?))
    Так про комплексы это не оскорбление, а констатация фактов .
    У тебя явне комплексы - что четко вписывается в твою риторику и поведение . Та считай что хочешь , тебе все равно сутками делать нечего
    Можешь все мои комменты с 2010 года посчитать , мне не жалко.
    П.С. Попроси Бурбаса чтобы вам там таблицу повесит над монитором . То что вы мяч от свистка не отличаете я уже привык , но не знать таблицы , которая висит на сайте - это постараться надо —-
    Там вон новость про Степаненко, вышла беги туда и настрочи что то про ДК , чтобы точно доказать отсутсвие комплексов
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.03.2020 21:37
    0
    Не зря в народе у него прозвище Ляпов. Посредственный вратарь, который играет в сборной только по той причине, что после Шовковского в Украине нормальных НЕТУ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 21:32
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:24
    Красивей слива я не видел)) На счет комплексов, я ответил)) Нету никаких комплексов перед неудачниками с третьего места, и я не устану это повторять)) И это факт)) По поводу «заднеприводного» ты сам отозвался, и я бы на твоем месте это бы не вспоминал, но я так понял что ты этим гордишься)) И третье, про аккаунты, тол ко не петляй, перечисли, только аргументировано и с фактами о моих аккаунтах, которые одновременно используются на сайте)) Подтверди в очередной раз что ты дешевая дерьнамовская балаболка))
    Не имеет значение одновременно или нет .
    Ты с равных аккаунтов под видом разных людей пытаешься хейтить ДК.
    Всякие Плексы , аккаунт с флагом Мальмё, с Днепра и т д. А одновременно или поочерёдно ты с них пишешь - дело десятое .
    Я не твой сожитель , с ним про приводы говорить будешь
    ———
    Ну не хочешь про комплексы не отвечай ,дело личное .
    Да и тем более на сайте ещё так много веток осталось в которых ты не упомянул ДК , которое у тебя вызывает отвращение
    У а учитывая что ты начал про слив кричать, я уже понял что снова у тебя седалище задымилось , беги себе с богом , болезненный , ой .... то есть уважаемый
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:24
    0
    jekаfunny, 19.03.2020 21:18
    По факту я спросил , почему к тебя такие комплексы ?
    А ты как обычно пытаешься перевести тему на свою любимую заднеприводную тематику.
    Настолько же насколько ты поспорил что я и Лаеда - один человек
    Ты лучше не временной диапазон а количество аккаунтов почитай моих и своих , правда не исключено что аккаунтов у тебя больше чем ты знаешь цифр
    Красивей слива я не видел)) На счет комплексов, я ответил)) Нету никаких комплексов перед неудачниками с третьего места, и я не устану это повторять)) И это факт)) По поводу «заднеприводного» ты сам отозвался, и я бы на твоем месте это бы не вспоминал, но я так понял что ты этим гордишься)) И третье, про аккаунты, тол ко не петляй, перечисли, только аргументировано и с фактами о моих аккаунтах, которые одновременно используются на сайте)) Подтверди в очередной раз что ты дешевая дерьнамовская балаболка))
    Ссылка
    Ruslan Cherney
    online
      Ruslan Cherney, 19.03.2020 21:21
    0
    Підтримую!!! Це спортивна злість і спортина конкуренція!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 21:18
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:16
    По факту что-то ответишь? Или начнем временной диапазон посещения сайта считать, в чем я боюсь ты сильно проиграешь)) И на сколько ты готов поспорить что к Бурбасу я не имею абсолютно никакого отношения, или в очередной раз твои слова ни стоят ни гроша?))
    По факту я спросил , почему к тебя такие комплексы ?
    А ты как обычно пытаешься перевести тему на свою любимую заднеприводную тематику.
    Настолько же насколько ты поспорил что я и Лаеда - один человек
    Ты лучше не временной диапазон а количество аккаунтов почитай моих и своих , правда не исключено что аккаунтов у тебя больше чем ты знаешь цифр
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:16
    0
    jekаfunny, 19.03.2020 21:10
    Так про комплексы это не оскорбление, а констатация фактов .
    У тебя явне комплексы - что четко вписывается в твою риторику и поведение . Та считай что хочешь , тебе все равно сутками делать нечего
    Можешь все мои комменты с 2010 года посчитать , мне не жалко.
    П.С. Попроси Бурбаса чтобы вам там таблицу повесит над монитором . То что вы мяч от свистка не отличаете я уже привык , но не знать таблицы , которая висит на сайте - это постараться надо —-
    Там вон новость про Степаненко, вышла беги туда и настрочи что то про ДК , чтобы точно доказать отсутсвие комплексов
    По факту что-то ответишь? Или начнем временной диапазон посещения сайта считать, в чем я боюсь ты сильно проиграешь)) И на сколько ты готов поспорить что к Бурбасу я не имею абсолютно никакого отношения, или в очередной раз твои слова ни стоят ни гроша?))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 21:12
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 21:04
    Перечитай внимательно переписку, и кто кого оскорбил с приставкой «ты», это 1. 2 - ты отзывался на заднеприводного, хотя с тобой вооооообще не общались)) А про комплексы, я ответил)) Перед неудачниками со второго места никаких комлексов нету)) Или пересчитаем твои комменты под постами Шахтера?)) Готов?? А потом поговорим про комплексы?))
    П.С. С сожителем своим приводы обсуждай , тут про футбол
    Я знаю что в этот деле ты слабенький , не то что в разговорах про жопы, но хоть постарайся
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 20:59
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:57
    А как назвать тело, которое хамит без причины, о отзывается на «заднеприводного»?)) Откуда у вас, у дерьнамовцев, привычка общывать кого-то?)) Может это от успеха в ЛЕ в этом сезоне?))
    Не знаю , как назвать . Я лично ни кому не хамлю без причины
    А про задннприврдных с сожителем своим рассуждай , тут футбольный сайт
    Так откуда комплексы такие , расскажешь ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.03.2020 20:55
    0
    Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:50
    Поверь, перед неудачниками с третьего места, только отвращение и брезгливость))
    Ну тогда ты амбивалентный мазохист , если у тебя по отношению к ДК такие чувства, а ты ни одной из ветки не пропускаешь , и даже там где речь не о ДК , приплетаешь их....
    Небось к тормозуха у тебя тоже « отношение и брезгливость»
    Ссылка
    jimmi
    online
      jimmi, 19.03.2020 20:33
    0
    Так вариантов тут и нет. Разве что Лунин получит постоянную практику... остальные - дно.
    Ссылка
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