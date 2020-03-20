ВИДЕО. Тиафо спародировал подачу Кирьоса

22-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо спародировал подачу с руки в исполнении Ника Кирьоса. Получилось забавно.
Отметим, что весной 2019 года этот элемент очень сильно обсуждался в теннисном мире. Многие считали, что это неуважение к игре, хотя подача с руки не нарушает ни одного правила и может стать мощным сдерживающим оружием против соперников, которые любят принимать далеко за задней линией.
Frances Tiafoe imitating Nick Kyrgios' under arm serve. 😂😂😂😂#TennisAtHome #TennisNeverStops pic.twitter.com/7BoDSnj6Po— Biola Solace-Chukwu (@Beeorlicious) March 20, 2020
Источник — Sport.ua
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