КАРИКАТУРА ДНЯ. Евро и Копа Америка перевели будильник на 2021-й год

Известный карикатурист Омар Момани отреагировал на то, что Евро-2020 и Копа Америка были перенесены на 2021-й год в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Чемпионат Европы и Копа Америка перевели свой будильник на 2021-й год», — прокомментировал Момани свою новую работу.