КАРИКАТУРА ДНЯ. Евро и Копа Америка перевели будильник на 2021-й год

Известный карикатурист Омар Момани отреагировал на то, что Евро-2020 и Копа Америка были перенесены на 2021-й год в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
«Чемпионат Европы и Копа Америка перевели свой будильник на 2021-й год», — прокомментировал Момани свою новую работу.
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Источник — Instagram
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