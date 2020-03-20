Барселона собирается оставить Кике Сетьена

Руководство «Барселоны» не планирует увольнять главного тренера Кике Сетьена.

Как сообщает испанская пресса, каталонцы готовы продолжить сотрудничество с специалистом. Руководство довольно результатами команды во главе с Сетьеном и уже обсуждает с ним планы на трансферное окно.

Ранее сообщалось, что летом «Барселону» должен возглавить Рональд Куман. Хотя сам тренер говорил, что не покинет сборную Нидерландв до Евро.

Таким образом, Куман освободится только через год, поскольку чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года.