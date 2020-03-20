СЕЛЮК: «Купите лучше аппараты для вентиляции легких, а бумагой подотритесь»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал челлендж «Оставайтесь дома». Во время карантина из-за пандемии коронавируса многие футболисты набивают рулоны туалетной бумаги ногами или устраивают другие забавные вещи.

«Я против таких флешшмобов. Считаю, футболисты с зарплатой свыше €1 млн должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флешмоб. А туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу», - написал Селюк в Twitter.

Я против таких флэшмобов. Считаю, футболисты с зп свыше €1 млн должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флэшмоб. А туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу https://t.co/240uDhxNds — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) March 19, 2020

Отметим, что в челлендже приняли участие Лионель Месси, президент «Динамо» Игорь Суркис и другие.