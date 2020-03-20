СЕЛЮК: «Купите лучше аппараты для вентиляции легких, а бумагой подотритесь»

Известный агент жестко высказался о популярном челлендже

  • 20.03.2020 10:24
  • 880 просмотров
  • 5 комментариев
СЕЛЮК: «Купите лучше аппараты для вентиляции легких, а бумагой подотритесь»
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал челлендж «Оставайтесь дома». Во время карантина из-за пандемии коронавируса многие футболисты набивают рулоны туалетной бумаги ногами или устраивают другие забавные вещи.

«Я против таких флешшмобов. Считаю, футболисты с зарплатой свыше €1 млн должны купить хотя бы 1 аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где в них нуждаются. Это спасет жизни. Вот это настоящий флешмоб. А туалетной бумагой пусть подотрут себе задницу», - написал Селюк в Twitter.

 

 

Отметим, что в челлендже приняли участие Лионель Месси, президент «Динамо» Игорь Суркис и другие.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 20.03.2020 11:16
    0
    Тоже не понимаю этот бред с туалетной бумагой. Это они так хвастаются таким "богатством" как туземцы бусами? Понакупали себе бумаги целыми блоками, я не смог 1 рулон купить. Зачем столько брать бумаги, люди срать непрерывно собрались?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.03.2020 10:47
    +4
    steelmaker, 20.03.2020 10:31
    он там где=то сказал, что готов купить и начать такой флеш-моб. Другое дело, что СКАЗАЛ только. Вот купил бы, передал больнице, а потом бы уже говорил... Но Дим Димыч - это ж балабол, каких еще поискать
    Та да, вот скинул бы фото где передает аппарат и начинает моб, то во первых, может меньше считали бы его п***дуном, во вторых и правда неплохо было бы начать нечто подобное, но ему только б потрепаться
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 20.03.2020 10:31
    +4
    dd dent, 20.03.2020 10:29
    ну и сам бы купил что б начать этот флеш?
    он там где=то сказал, что готов купить и начать такой флеш-моб. Другое дело, что СКАЗАЛ только. Вот купил бы, передал больнице, а потом бы уже говорил... Но Дим Димыч - это ж балабол, каких еще поискать
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.03.2020 10:29
    +4
    ну и сам бы купил что б начать этот флеш?
    Ссылка
    Zeppelin
    online
      Zeppelin, 20.03.2020 10:26
    +2
    тут не поспоришь
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    dd dent
    online
      dd dent, 20.03.2020 10:47
    +4
    steelmaker, 20.03.2020 10:31
    он там где=то сказал, что готов купить и начать такой флеш-моб. Другое дело, что СКАЗАЛ только. Вот купил бы, передал больнице, а потом бы уже говорил... Но Дим Димыч - это ж балабол, каких еще поискать
    Та да, вот скинул бы фото где передает аппарат и начинает моб, то во первых, может меньше считали бы его п***дуном, во вторых и правда неплохо было бы начать нечто подобное, но ему только б потрепаться
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 20.03.2020 10:31
    +4
    dd dent, 20.03.2020 10:29
    ну и сам бы купил что б начать этот флеш?
    он там где=то сказал, что готов купить и начать такой флеш-моб. Другое дело, что СКАЗАЛ только. Вот купил бы, передал больнице, а потом бы уже говорил... Но Дим Димыч - это ж балабол, каких еще поискать
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.03.2020 10:29
    +4
    ну и сам бы купил что б начать этот флеш?
    Ссылка
    Zeppelin
    online
      Zeppelin, 20.03.2020 10:26
    +2
    тут не поспоришь
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 20.03.2020 11:16
    0
    Тоже не понимаю этот бред с туалетной бумагой. Это они так хвастаются таким "богатством" как туземцы бусами? Понакупали себе бумаги целыми блоками, я не смог 1 рулон купить. Зачем столько брать бумаги, люди срать непрерывно собрались?
    Ссылка
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