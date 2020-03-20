ВЕНГЕР о коронавирусе: «Понимаем, что есть более важные вещи, чем футбол»

Известный французский тренер Арсен Венгер рассказал о том, как во Франции проходит карантин из-за пандемии вируса COVID-19.

«Для всех это новый стиль жизни, и нам приходится к нему адаптироваться. Во Франции это началось чуть раньше, чем в Англии, так что мы были вынуждены жить в изоляции и контактировать не более чем с 10 людьми за день. Это нелегко.

Мы думали, что футбол – самая важное в жизни, но сейчас понимаем, что есть куда более важные вещи», - сказал Венгер.

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