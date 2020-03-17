Венгер, Моуриньо и Почеттино записали ролик о профилактике коронавируса

ФИФА совместно со Всемирной организацией здравоохранения выпустила ролик с рекомендациями по борьбе с коронавирусом. В видео рекомендации по профилактике заболеваний дали известные тренеры мужских и женских команд, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.
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Источник — Sport.ua
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