Артем ФРАНКОВ: «При Рафаилове Заря очень хороша и сильна»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал возможный уход из «Зари» генерального директора клуба Сергея Рафаилова.

«Так что, Рафаилов покидает «Зарю»? Право, не знаю, что сказать, обуревают противоречивые чувства. Как бы то ни было, при нем «Заря» очень хороша и сильна. А уж при нем, при его непосредственном участии, благодаря или вопреки ему — знают только в клубе, и то однозначного ответа наверняка нет. Отношения Рафаилова со СМИ это отдельная песня, но при желании он ее когда-нибудь исполнит самостоятельно.

Может, я и зря опережаю события, но о чем еще поговорить в карантине как не о футболе?!)))», — написал Франков.