Роман САНЖАР: «Карпатам небольшая пауза даже на пользу»

Главный тренер львовских «Карпат» Роман Санжар прокомментировал вынужденный карантин в украинском футболе.

«Если говорить только о «Карпатах», то для нашей команды небольшая пауза даже на пользу. Многие наши новички присоединились к команде уже после сборов, втягивались в работу прямо по ходу чемпионата, и им пришлось непросто.

А вообще... Недели две футболисты, сидя дома, продержаться, но если они будут находиться без тренировок, скажем, месяц, то уже возникнут вопросы как к их функциональному состоянию, так и к их игровым кондициям. Особенно, если им в таком состоянии придется возобновлять участие в матчах. Потребуется какое-то количество времени, чтобы вернуть команду на нужный уровень готовности», - сказал Санжар в комментарии телеканалу «Футбол 1».

Напомним, все футбольные соревнования в Украине были приостановлены.