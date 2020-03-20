Джон ОБИ МИКЕЛ: «УЕФА отменил футбол, но Трабзонспору все равно»

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал о том, почему он решил расторгнуть контракт с «Трабзонспором».

Футболист покинул клуб из-за того, что в Турции продолжали играть в футбол, несмотря на пандемию коронавируса.

«Все это расстроило клуб. Мне назначили встречу один на один с президентом у него в кабинете. Он попросил меня удалить пост об этой ситуации, а я отказался. Это мое мнение, я так чувствую. Мы живем в свободном мире, и я могу выражать свое мнение. Я тоже хотел выиграть чемпионат, но на данном этапе мы должны думать о спасении человеческих жизней, это намного важнее.

Я могу любым возможным способом помочь борьбе с вирусом. Я не думаю, что, играя, мы как-то помогаем ситуации в мире. Играть в футбол сейчас неправильно. УЕФА отменил футбол, почему в Турции до сих пор играют? Это неправильно, но «Трабзонспор» не обращает внимания — им все равно», - сказал Микел.

Напомним, что большинство спортивных соревнований отменили или перенесли. Но в Турции до последнего продолжался чемпионат. Решение приостановить сезон было принято 19 марта.