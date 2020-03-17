Оби Микел покинул Трабзонспор

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел, известный по выступлениям за лондонский «Челси», стал свободным агентом.
32-летний игрок, выступавший в последнее время за турецкий «Трабзонспор», расторгнул контракт з клубом по обоюдному согласию.
Хавбек выступал в «Трабзонспоре» с 2019 года, до этого он был в английском «Мидлсбро».
Оби Микел является двукратным чемпионом Англии и четырехкратным победителем Кубка страны. Эти титулы он завоевал в составе «Челси».
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Источник — ФК Трабзонспор
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