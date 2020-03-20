Андрей ЛУНИН: «У Шовковского свои штуки были во время пенальти»

Украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин рассказал об особенностях отбития пенальти.

«До игры нужно готовиться, полевые игроки тоже готовятся. А там уже кому больше повезет. У тебя должен быть свой подход пенальти. Взять Шовковского – у него свои штуки были. Но он сам к ним пришел, сам придумал. Никто так не сделает, как он. Это его», – сказал Лунин каналу «Трендец».

Ранее Лунин рассказал, как в «Реале» его заставили быстро выучить язык.