Андрей ЛУНИН: «В Реале сказали за полгода выучить язык. Было сложно»

Украинец рассказал, как клуб требовал изучения языка

  • 19.03.2020 22:35
  • 477 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ЛУНИН: «В Реале сказали за полгода выучить язык. Было сложно»
© marca.com

Украинский вратарь Андрей Лунин, который на правах аренды из «Реала» выступает за «Овьедо», рассказал о требованиях мадридского клуба по изучению испанского языка.

«По-испански говорю нормально. В «Реале» мне сказали, чтобы я за полгода подтянул язык, чтобы я мог изъясняться, понимать. Мне дали учителя. 6 месяцев раз в неделю занимался по 2 часа с ним, еще 2 часа сам. Это было очень сложно, я не понимал языка в принципе. До переезда в Испанию я 3 месяца учил английский, чтобы хоть какими-то знаниями обладать, чтобы было общение какое-то. А испанский совсем другой, предложения по-другому строятся. Они говорят намного быстрее».

«Первые 2 месяца голова прям кипела. Я не понимал, думал, что не выучу. Мне обещали, что на сборы возьмут этого учителя, чтобы он мне на тренировках подсказывал, переводил. В последний день перед вылетом мне сказали, что он не едет, чтобы я привыкал. Я испугался, но ничего, поехал, нормально».

«Мне еще немного повезло. Навас в этот момент начал учить английский. Мы с ним договорились, каждый день по чуть-чуть разговаривали. Он мне все говорил на испанском, а я ему на английском. Я слушал испанский, он слушал английский. За сборы чуть-чуть подтянул язык», - сказал Лунин.

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Источник — Трендец

(6 голосов)

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Комментарии
    Cardanus
    online
      Cardanus, 19.03.2020 22:53
    +1
    Очень целеустремленный, Андрей! Дай Бог чтобы тебе повезло и ты заиграл за сливочных. Ну, или в другом топ-клубе!
    Ссылка
    Cardanus
    online
      Cardanus, 19.03.2020 22:53
    +1
    Очень целеустремленный, Андрей! Дай Бог чтобы тебе повезло и ты заиграл за сливочных. Ну, или в другом топ-клубе!
    Ссылка
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