Андрей ЛУНИН: «В Реале сказали за полгода выучить язык. Было сложно»

Украинский вратарь Андрей Лунин, который на правах аренды из «Реала» выступает за «Овьедо», рассказал о требованиях мадридского клуба по изучению испанского языка.

«По-испански говорю нормально. В «Реале» мне сказали, чтобы я за полгода подтянул язык, чтобы я мог изъясняться, понимать. Мне дали учителя. 6 месяцев раз в неделю занимался по 2 часа с ним, еще 2 часа сам. Это было очень сложно, я не понимал языка в принципе. До переезда в Испанию я 3 месяца учил английский, чтобы хоть какими-то знаниями обладать, чтобы было общение какое-то. А испанский совсем другой, предложения по-другому строятся. Они говорят намного быстрее».

«Первые 2 месяца голова прям кипела. Я не понимал, думал, что не выучу. Мне обещали, что на сборы возьмут этого учителя, чтобы он мне на тренировках подсказывал, переводил. В последний день перед вылетом мне сказали, что он не едет, чтобы я привыкал. Я испугался, но ничего, поехал, нормально».

«Мне еще немного повезло. Навас в этот момент начал учить английский. Мы с ним договорились, каждый день по чуть-чуть разговаривали. Он мне все говорил на испанском, а я ему на английском. Я слушал испанский, он слушал английский. За сборы чуть-чуть подтянул язык», - сказал Лунин.