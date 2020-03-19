Юрий ВЕРНИДУБ: «Надо эту неудачу пережить, чемпионат только стартовал»

В Беларуси, единственной стране Европы, где не остановили сезон из-за коронавируса, начался 1-й тур, а «Шахтер» Солигорск под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба проиграл «Торпедо».

«В первом тайме сбились на длинные передачи – играли неправильно. После перерыва вроде бы игра чуть поменялась, но, к сожалению, пропустили в конце. Это футбол. Надо эту неудачу пережить. Чемпионат только начинается».

«Ребята, я думаю, пытались сделать все, чтобы забить. К сожалению, не получилось. Поэтому и такой результат. Поздравляю с победой «Торпедо-БелАЗ», - сказал Вернидуб.