Тарас СТЕПАНЕНКО: «Расстроился из-за Евро, но нужно думать о здоровье»

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко расстроен из-за переноса Евро на следующий год, однако такая пауза даст ему полноценно восстановиться.
«Я очень ждал Евро, это большое событие. Многие футболисты за всю карьеру не смогли попасть на Евро. Я очень ждал турнира, готовился. Огорчился, но важно понимать, что такая ситуация не только в Украине, а во всем мире. Нужно отложить амбиции и думать о здоровье людей».
«Но сейчас я восстанавливаюсь, спокойно готовлюсь, и для меня это хорошо. Раньше торопился, а теперь могу спокойно идти по программе», - сказал Степаненко.
Источник — #FootballHub
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