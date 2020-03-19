Названы три причины, по которым Чигринский может уйти из АЕКа

Центральный защитник греческого клуба АЕК Дмитрий Чигринский, как сообщалось ранее, по завершении сезона может стать свободным агентом.

Контракт 33-летнего украинца истекает 30 июня, но в нем есть пункт об автоматической пролонгации еще на сезон, который, очевидно, активирован не будет.

Однако, если раньше сообщалось о том, что продлевать контракт не планирует сам Чигринский, то сейчас другой источник информирует о сомнениях в стане АЕКа относительно целесообразности продолжения сотрудничества с украинцем.

Отмечается, что боссы клуба оценивают три причины, которые могут привести к летнему уходу Чигринского. Первая – предрасположенность защитника к травмам, вторая – не самая лучшая игровая форма Дмитрия в текущем сезоне, и третья – высокий уровень зарплаты украинца. Именно последний фактор, вероятно, может стать ключевым и перевесить все остальные.

В нынешнем чемпионате Греции Чигринский провел 14 матчей из 26, отличившись 1 голом.