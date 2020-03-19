Интер собирается подписать Дивока Ориги

«Интер» собирается усилить свой состав нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги.
Как сообщает итальянская пресса, миланский клуб собирается купить Ориги в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 20 млн евро.
«Интер» собирается подписать нападающего, поскольку клуб, скорее всего, покинет основной форвард Лаутаро Мартинес.
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Источник — Tuttomercatoweb.com
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