Интер собирается подписать Дивока Ориги

Форвард «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Италии

  • 19.03.2020 17:39
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Интер собирается подписать Дивока Ориги
© ФК Ливерпуль. Дивок Ориги

«Интер» собирается усилить свой состав нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги.

Как сообщает итальянская пресса, миланский клуб собирается купить Ориги в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 20 млн евро.

«Интер» собирается подписать нападающего, поскольку клуб, скорее всего, покинет основной форвард Лаутаро Мартинес.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

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