Рафаилов заявил, что остается на своем посту

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время покинет клуб.
«Пока я работаю в «Заре». Об остальном узнаете позже», – сказал Рафаилов.
Ранее сообщалось, что Рафаилов покинет «Зарю» до конца месяца.
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Источник — Трибуна
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Просто не хочет говорить об этом.
Дай Бог, чтобы на его место пришел еще более классный ген. директор, но в любом случае изменения на таком ответственном посту напрягают.
Это прям очень настораживает. Надеюсь замена будет достойная. И надеюсь, что это не связано с какими-то изменениями по отношению к клубу у Геллера.
Это прям очень настораживает. Надеюсь замена будет достойная. И надеюсь, что это не связано с какими-то изменениями по отношению к клубу у Геллера.
Просто не хочет говорить об этом.
Дай Бог, чтобы на его место пришел еще более классный ген. директор, но в любом случае изменения на таком ответственном посту напрягают.
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