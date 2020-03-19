Рафаилов заявил, что остается на своем посту

Генеральный директор «Зари» продолжает работу

  • 19.03.2020 17:26
  • 864 просмотра
  • 2 комментария
Рафаилов заявил, что остается на своем посту
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал информацию о том, что в ближайшее время покинет клуб.

«Пока я работаю в «Заре». Об остальном узнаете позже», – сказал Рафаилов. 

Ранее сообщалось, что Рафаилов покинет «Зарю» до конца месяца. 

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Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
    azl
    online
      azl, 19.03.2020 18:33
    0
    Я тоже думаю, что это подтверждение, а не опровержение. Если бы опровергал, то так бы и сказал, что это слухи, что он продолжает работать и не собирается уходить.
    Просто не хочет говорить об этом.
    Дай Бог, чтобы на его место пришел еще более классный ген. директор, но в любом случае изменения на таком ответственном посту напрягают.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 19.03.2020 17:46
    +2
    Ну это звучит как подтверждение скорее, чем опровержение. Печально. Один из лучших ген. диров в УПЛ (в плане профессионализма).
    Это прям очень настораживает. Надеюсь замена будет достойная. И надеюсь, что это не связано с какими-то изменениями по отношению к клубу у Геллера.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 19.03.2020 17:46
    +2
    Ну это звучит как подтверждение скорее, чем опровержение. Печально. Один из лучших ген. диров в УПЛ (в плане профессионализма).
    Это прям очень настораживает. Надеюсь замена будет достойная. И надеюсь, что это не связано с какими-то изменениями по отношению к клубу у Геллера.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 19.03.2020 18:33
    0
    Я тоже думаю, что это подтверждение, а не опровержение. Если бы опровергал, то так бы и сказал, что это слухи, что он продолжает работать и не собирается уходить.
    Просто не хочет говорить об этом.
    Дай Бог, чтобы на его место пришел еще более классный ген. директор, но в любом случае изменения на таком ответственном посту напрягают.
    Ссылка
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