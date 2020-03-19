ВИДЕО. Клопп дал забавное интервью болельщику Эвертона перед остановкой АПЛ

В этом видеоролике Sport.ua предлагает посмотреть недавнее интервью Юргена Клоппа, которое интересно тем, что взял его болельщик «Эвертона».

Этот ролик должен был выйти перед игрой «Ливерпуль» – «Эвертон», однако АПЛ была остановлена, и выпуск видео затянулся.

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