ВИДЕО. Клопп дал забавное интервью болельщику Эвертона перед остановкой АПЛ

Видео Sport.ua: накануне ливерпульского дерби коуч красных поделился эмоциями

  • 19.03.2020 16:09
  • 786 просмотров
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ВИДЕО. Клопп дал забавное интервью болельщику Эвертона перед остановкой АПЛ
© YouTube. Юрген Клопп

В этом видеоролике Sport.ua предлагает посмотреть недавнее интервью Юргена Клоппа, которое интересно тем, что взял его болельщик «Эвертона». 

Этот ролик должен был выйти перед игрой «Ливерпуль» – «Эвертон», однако АПЛ была остановлена, и выпуск видео затянулся. 

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Источник — Sport.ua

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