ВИДЕО. Клопп дал забавное интервью болельщику Эвертона перед остановкой АПЛ

В этом видеоролике Sport.ua предлагает посмотреть недавнее интервью Юргена Клоппа, которое интересно тем, что взял его болельщик «Эвертона».
Этот ролик должен был выйти перед игрой «Ливерпуль» – «Эвертон», однако АПЛ была остановлена, и выпуск видео затянулся.
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Источник — Sport.ua
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