СТЕПАНЮК: «Решили с игроками Ворсклы, что нужно выигрывать Кубок Украины»

Новичок полтавского клуба рассказал о задачах на финальную часть сезона

  • 19.03.2020 15:46
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СТЕПАНЮК: «Решили с игроками Ворсклы, что нужно выигрывать Кубок Украины»
© ФК Ворскла. Руслан Степанюк

Форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк рассказал о задачах на решающую стадию чемпионата и Кубка Украины. 

«Вообще-то перед нами поставлена задача не вылететь в Первую лигу. Но мы, футболисты, пообщавшись между собой, решили, что надо выиграть Кубок Украины и побороться за 7-8 место, чтобы выйти в плей-офф.

Понятно, что это нелегко. Но лично я верю, что все реально, тем более отрыв соперников не столь велик», - сказал Степанюк.

Напомним, что в данный момент в связи с пандемией коронавируса «Ворскла» ушла на карантин.

 

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Источник — Футбол 24

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