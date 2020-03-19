СТЕПАНЮК: «Решили с игроками Ворсклы, что нужно выигрывать Кубок Украины»

Форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк рассказал о задачах на решающую стадию чемпионата и Кубка Украины.

«Вообще-то перед нами поставлена задача не вылететь в Первую лигу. Но мы, футболисты, пообщавшись между собой, решили, что надо выиграть Кубок Украины и побороться за 7-8 место, чтобы выйти в плей-офф.

Понятно, что это нелегко. Но лично я верю, что все реально, тем более отрыв соперников не столь велик», - сказал Степанюк.

Напомним, что в данный момент в связи с пандемией коронавируса «Ворскла» ушла на карантин.