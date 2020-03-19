Арсенал предложит новый контракт Давиду Луису

«Арсенал» хочет сохранить в своем составе бразильского защитника Давида Луиса.
Как сообщает английская пресса, 32-летний защитник устраивает тренерский штаб команды. Поэтому «канониры» активируют опцию автоматического продления соглашения еще на один сезон.
В этом сезоне Луис провел 25 матчей за «Арсенал» и забил два мяча.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить Криса Смоллинга.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — The Sun
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.