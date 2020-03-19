КАДАР: «Скоро получу документы. Прилечу в Китай и пройду там карантин»

Экс-защитник «Динамо» продолжит карьеру в «Шандунь Лунэн»

  • 19.03.2020 14:20
  • 626 просмотров
  • 1 комментарий
КАДАР: «Скоро получу документы. Прилечу в Китай и пройду там карантин»
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

Бывший защитник «Динамо» Тамаш Кадар готовится отправиться в Китай, где продолжит карьеру в местном клубе «Шандунь Лунэн».

«Вскоре у меня будут все документы на руках. И поскольку аэропорты не закрыты, планирую вылететь в Китай и пройти там карантин. Если я останусь здоровым в течение двух недель, смогу присоединиться к команде и начать тренировки в общей группе.

Нет ничего удивительного, эта процедура применяется ко всем иностранцам, которые прибывают в Китай. Я знаю, что чемпионат стартует через месяц, поэтому с нетерпением жду этого момента и возможностью познакомиться с моими новыми партнерами», - сказал Кадар.

За Кадара «Динамо» получило от китайского клуба 3 млн евро.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Китая был отложен на 2 месяца. Теперь его планируют возобновить 18 апреля 2020 года.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Tka4enko_855
    online
      Tka4enko_855, 19.03.2020 14:37
    0
    Дорогостаящая звездочка!
    Ссылка
    Tka4enko_855
    online
      Tka4enko_855, 19.03.2020 14:37
    0
    Дорогостаящая звездочка!
    Ссылка
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