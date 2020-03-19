Гаэль МОНФИС: «У нас со Свитолиной одни цели и переживания»

Девятая ракетка мира и бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис признался, что теннис помогает их отношениям:

«Просто потрясающе, что у нас одни цели и переживания. Теннис – очень индивидуалистичный, эгоистичный спорт, больше часть времени мы проводим в одиночку. Но мы ценим совместные моменты дома и на турнирах.

Надеюсь, я ей помогаю. Наверное, на тренировках с ней я серьезнее, потому что хочу, чтобы она достигла своих целей».

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