Вест Хэм возобновил тренировки, несмотря на коронавирус

Вчера, 18 марта «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко возобновил тренировочный процесс, несмотря на пандемию коронавируса.
Команда провела бесконтактную тренировку на клубной базе.
Все футболисты сообщили, что не испытывают никаких проблем со здоровьем. Однако клуб предпринял меры осторожности: запретил принимать душ и есть на базе.
Ранее вице-президент «Вест Хэма» заявил, что сезон в АПЛ надо признать недействительным.
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Источник — ФК Вест Хэм
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